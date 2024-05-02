Игрок «ПСЖ» Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки и пропустит Евро-2024 — Романо

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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, игрок получил травму в голевой атаке немецкой команды и на 42-й минуте матча был заменён. Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 1:0.

По информации источника, нынешней сезон для футболиста завершён. Эрнандес также пропустит чемпионат Европы — 2024.

28-летний Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии