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Игрок «ПСЖ» Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки и пропустит Евро-2024 — Романо

Игрок «ПСЖ» Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки и пропустит Евро-2024 — Романо
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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, игрок получил травму в голевой атаке немецкой команды и на 42-й минуте матча был заменён. Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

По информации источника, нынешней сезон для футболиста завершён. Эрнандес также пропустит чемпионат Европы — 2024.

28-летний Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии

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