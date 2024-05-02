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Агент Джикии рассказал о состоянии защитника перед игрой РПЛ с «Пари НН»

Агент Джикии рассказал о состоянии защитника перед игрой РПЛ с «Пари НН»
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород», который состоится 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Георгий чувствует себя отлично, он вернулся в общую группу. Он тренируется без каких-либо ограничений. К матчу против «Пари НН» готовится, как и вся команда», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, ранее глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что у 30-летнего футболиста небольшое повреждение.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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