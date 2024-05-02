Агент Джикии рассказал о состоянии защитника перед игрой РПЛ с «Пари НН»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород», который состоится 5 мая.

«Георгий чувствует себя отлично, он вернулся в общую группу. Он тренируется без каких-либо ограничений. К матчу против «Пари НН» готовится, как и вся команда», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, ранее глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что у 30-летнего футболиста небольшое повреждение.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.