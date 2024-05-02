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«Жду зрелищный матч». Глеб — о предстоящей товарищеской игре между Россией и Беларусью

«Жду зрелищный матч». Глеб — о предстоящей товарищеской игре между Россией и Беларусью
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

«Даже товарищеский матч хочется выиграть, поэтому обе команды будут настраиваться на него. Хочу, чтобы получился хороший зрелищный матч. Не знаю, будут основные составы или нет, но посмотрим, кого привезет сборная России», – приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, сегодня пресс-служба сборной России сообщила о проведении товарищеской встречи с национальной командой Беларуси 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Время начала матча будет объявлено дополнительно. Отмечается, что встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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