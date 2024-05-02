Тен Хаг: в матче с «ПСЖ» Санчо показал, почему «Юнайтед» купил его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре крайнего нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, арендованного у «красных дьяволов», в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Вчера он играл очень хорошо. Он прекрасный игрок, который показал, почему «Манчестер Юнайтед» купил его, и почему он представляет высокую цену. Я рад за Джейдона», — приводит слова тен Хага журналист Саймон Стоун.

Напомним, в начале сезона у тен Хага и Санчо возник конфликт, из-за которого нидерландский специалист перестал выпускать англичанина на поле. После этого, в январе английский футболист перешёл в «Боруссию» на правах аренды. Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения: