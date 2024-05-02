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«Отдам «ПСЖ» душу и сердце». Лукас Эрнандес — о разрыве крестообразных связок

«Отдам «ПСЖ» душу и сердце». Лукас Эрнандес — о разрыве крестообразных связок
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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лукас Эрнандес высказался относительно того факта, что он порвал крестообразные связки в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Когда я подписал контракт с «ПСЖ», я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось.

Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Моё возвращение будет ещё более сильным, чем когда либо», — написал Эрнандес в своей социальной сети.

28-летний Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

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