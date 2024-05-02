«Ростов» — «Балтика»: гости забили быстрый гол в начале встречи

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 19:15 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча после грубой ошибки хозяев при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» проиграла московскому ЦСКА по сумме двух матчей — 0:3. «Ростов» в матче первого этапа Пути регионов победил екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Первым финалистом Пути регионов Кубка России уже стал московский «Спартак». Вчера, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» со счётом 2:0.