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Палмер, Фернандеш, Гвардиол номинированы на приз лучшему игроку месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила шесть номинантов на приз лучшему игроку месяца (апреля).

Полузащитник Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 5 матчей: 6 голов, 1 ассист; Защитник Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)- 5 матчей: 2 гола, 1 ассист, 2 сухих матча; Нападающий Кай Хаверц («Арсенал») – 6 матчей: 4 гола и 3 результативные передачи; Форвард Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 6 матчей: 5 забитых мячей; Полузащитник Коул Палмер («Челси») — 4 матча: 7 голов и 1 результативная передача; Вратарь Джордан Пикфорд («Эвертон») - 6 игр: 4 сухих матча (23 спасения).

Напомним, победитель в данной номинации определяется путём голосования экспертов и фанатов. Оно продлится до 6 мая.

После 35 туров АПЛ первое место занимает «Арсенал», набравший 80 очков.

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