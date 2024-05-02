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Палмер, Фернандеш, Гвардиол номинированы на приз лучшему игроку месяца в АПЛ

Палмер, Фернандеш, Гвардиол номинированы на приз лучшему игроку месяца в АПЛ
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Английская Премьер-лига объявила шесть номинантов на приз лучшему игроку месяца (апреля).

  1. Полузащитник Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 5 матчей: 6 голов, 1 ассист;
  2. Защитник Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)- 5 матчей: 2 гола, 1 ассист, 2 сухих матча;
  3. Нападающий Кай Хаверц («Арсенал») – 6 матчей: 4 гола и 3 результативные передачи;
  4. Форвард Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 6 матчей: 5 забитых мячей;
  5. Полузащитник Коул Палмер («Челси») — 4 матча: 7 голов и 1 результативная передача;
  6. Вратарь Джордан Пикфорд («Эвертон») - 6 игр:  4 сухих матча (23 спасения).

Напомним, победитель в данной номинации определяется путём голосования экспертов и фанатов. Оно продлится до 6 мая.

После 35 туров АПЛ первое место занимает «Арсенал», набравший 80 очков.

Болельщики «Эвертона» троллят «Ливерпуль»:

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