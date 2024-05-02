Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Балтика» неожиданно обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0.

На четвёртой минуте игры после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян.

Таким образом, «Балтика» вышла в первый этап финала Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который вчера, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Ростов» завершил своё участие в турнире.

Напомним, «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «ЦСКА» (0:3 по сумме двух матчей).