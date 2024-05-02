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Марио Митай назвал причину проблем «Локомотива» при игре в обороне

Марио Митай назвал причину проблем «Локомотива» при игре в обороне
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Албанский Футболист московского «Локомотива» Марио Митай поделился мыслями о проблемах железнодорожников при игре в обороне.

«Я считаю, что проблемы «Локомотива» в обороне во многом связаны с индивидуальными ошибками. Тут вопрос не в тактике и не в том, что мы где-то недорабатываем в оборонительной фазе. Каждому игроку нужно быть более сконцентрированными и ответственным во время матча», — приводит слова Митая Legalbet.

Напомним, игроком «Локомотива» Митай стал летом 2022 года. В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 25 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн.

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