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«Челси» намерен предложить около € 55 млн за восходящую бразильскую звезду

«Челси» намерен предложить около € 55 млн за восходящую бразильскую звезду
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Лондонский «Челси» летом намерен приобрести 17-летнего крайнего нападающего «Палмейраса» Эстевана Виллиана, которого в Бразилии называют Мессиньо. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, английский клуб внимательно следит за развитием бразильского таланта и намерен заключить сделку до совершеннолетия футболиста. Сообщается, что «аристократы» готовы сразу заплатить «Палмейрасу» € 30 млн, ещё € 20 млн клуб может получить в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Мессиньо принял участие в 16 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами, а также тремя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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