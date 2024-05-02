Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии» — BILD

Жозе Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии» — BILD
Комментарии

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо недавно отклонил несколько предложений от клубов, потому что рассматривает работу в мюнхенской «Баварии», сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на BILD.

По информации источника, Моуринью считает «Баварию» очень привлекательным местом для продолжения своей тренерской карьеры. Также сообщается, что немецкий клуб вряд ли будет рассматривать кандидатуру португальца из-за его оборонительного стиля игры и огромного эго.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Материалы по теме
Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» и останется тренером сборной Австрии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android