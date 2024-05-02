Анчелотти беспокоится о будущем Модрича и Крооса в «Реале» — Sport.es

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти беспокоится о будущем 38-летнего полузащитника Луки Модрича и 34-летнего хавбека Тони Крооса в «королевском» клубе. Об этом сообщает Sport.es. Напомним, действующие соглашения обоих футболистов истекают грядущим летом.

По информации источника, итальянский специалист не хочет расставаться с двумя игроками, определявшими игровой стиль мадридского клуба на протяжении последних десяти лет. Подчёркивается, несмотря на то, что они не всегда получают столько же времени на поле, как раньше, что прежде всего касается Модрича, Анчелотти по-прежнему рассчитывает на них.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени в «Реале» и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Кроос также не определился со своим будущим.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: