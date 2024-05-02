Cтали известны причины, по которым «Бавария» сомневается в приглашении Де Дзерби

Руководство «Баварии» рассматривает главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби на аналогичный пост в немецкий клуб, однако не отдает приоритет такой кандидатуре. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Роберто Де Дзерби всегда был в шорт-листе «Баварии», но на данный момент мюнхенцев смущают два аспекта: большой штат помощников, которых Де Дзерби хотел бы взять с собой, а также игровой спад «Брайтона» во второй половине нынешнего сезона.

После 34 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Брайтон» занимает 12-е место, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова назначить Ральфа Рангника на должность главного тренера команды, однако в последний момент получила отказ от специалиста.