Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Cтали известны причины, по которым «Бавария» сомневается в приглашении Де Дзерби

Cтали известны причины, по которым «Бавария» сомневается в приглашении Де Дзерби
Комментарии

Руководство «Баварии» рассматривает главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби на аналогичный пост в немецкий клуб, однако не отдает приоритет такой кандидатуре. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Роберто Де Дзерби всегда был в шорт-листе «Баварии», но на данный момент мюнхенцев смущают два аспекта: большой штат помощников, которых Де Дзерби хотел бы взять с собой, а также игровой спад «Брайтона» во второй половине нынешнего сезона.

После 34 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Брайтон» занимает 12-е место, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова назначить Ральфа Рангника на должность главного тренера команды, однако в последний момент получила отказ от специалиста.

Материалы по теме
Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» и останется тренером сборной Австрии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android