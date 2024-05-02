Sport.es: «Бавария» заинтересована в покупке Бернарду Силвы

«Бавария» связалась с представителями 29-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, чтобы обсудить его возможный переход в мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представителям Силвы было сообщено, что мюнхенцы планируют создать новый, амбициозный проект, ради которого они готовы потратить значительное количество денежных средств, в том числе заплатить «Манчестер Сити» отступные за португальского футболиста в размере € 58 млн. Кроме того, «Бавария» готова предложить Силве долгосрочный контракт с достойным окладом.

Напомним, в нынешнем сезоне Силва принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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