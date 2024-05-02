«Ты никогда не будешь один». Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки одноклубнику и соотечественнику Лукасу Эрнандесу, получившему разрыв крестообразных связок в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:0).

«Мой боец, новое тяжёлое испытание, но ты никогда не будешь один. Мы все с тобой. Больших сил тебе, мой брат», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Напомним, из-за разрыва крестообразных связок Эрнандес пропустит оставшуюся часть сезона, а также грядущий чемпионат Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

28-летний Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: