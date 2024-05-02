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«Ты никогда не будешь один». Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса

«Ты никогда не будешь один». Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки одноклубнику и соотечественнику Лукасу Эрнандесу, получившему разрыв крестообразных связок в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Мой боец, новое тяжёлое испытание, но ты никогда не будешь один. Мы все с тобой. Больших сил тебе, мой брат», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Напомним, из-за разрыва крестообразных связок Эрнандес пропустит оставшуюся часть сезона, а также грядущий чемпионат Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

28-летний Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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