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Стало известно, кто возглавит «Наполи» со следующего сезона

Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли летом возглавит «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Пиоли и «Милан» досрочно расторгнут соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. Миланский клуб уже ищет специалиста на замену, а Пиоли, как сообщается, уже подписал соглашение с «Наполи» до конца сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса не устраивает работа нынешнего главного тренера команды Франческо Кальцоны. Франческо Кальцона возглавил неаполитанцев в феврале 2024 года, подписав контракт до лета этого года.

«Наполи» в нынешнем сезоне итальянской Серии А набрал 50 очков после 34 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.