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Bild: В «Баварии» не интересуются Зиданом, поскольку не считают его сильным тактиком

Bild: В «Баварии» не интересуются Зиданом, поскольку не считают его сильным тактиком
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Несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ слухи, «Бавария» не рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана на должность нового тренера команды. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб до сих пор не установил прямого контакта с Зиданом, поскольку его руководство считает, что француз не является «тактическим гуру» и личностью, способной перезагрузить спортивный проект «Баварии». Кроме того, боссов мюнхенцев отталкивает тот факт, что 51-летний специалист не знает немецкого языка и имеет низкий уровень владения английским языком.

Напомним, ранее появлялась информация, что Зидан также не хочет покидать Мадрид, где он живёт, ради работы в «Баварии». Сообщалось, что французский тренер рассматривает вариант с «Манчестер Юнайтед».

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