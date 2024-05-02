Левандовски: «Барселона» — самый большой клуб в мире

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил намерение остаться в каталонском клубе по окончании нынешнего сезона.

«Особенное чувство играть здесь [в «Барселоне»] на позиции нападающего. Это самый большой клуб в истории, и я горжусь тем, что являюсь его частью», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

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Напомним, польский футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 56 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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