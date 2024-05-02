«Он нарушил контракт, дело в его кондициях». Экс-тренер «Железничара» — об уходе Игнатьева

Бывший главный тренер белградского «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал расставание сербской команды с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Когда я работал с командой, ему уделялась особая роль. Все были довольны его прогрессом, но оставалась единственная проблема — физическая подготовка Игнатьева.

Почему он ушёл? Слышал, что Игнатьев нарушил контракт. И, как я сказал, дело в его физических кондициях», — приводит слова Михайловича Sport24.

25-летний Игнатьев перешёл в «Железничар» на правах свободного агента в январе 2024 года. В конце апреля стало известно, что сербский клуб отказался от услуг российского футболиста. За клуб из Белграда воспитанник «Краснодара» провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу.