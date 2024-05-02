32-летняя женщина стала главным тренером мужского клуба из Германии

32-летняя Сабрина Виттман была назначена на должность временно исполняющего обязанности главного тренера «Ингольштадта», выступающего в третьем немецком дивизионе, после того, как 54-летний специалист Михаэль Кёлльнер покинул клуб.

«Мы убеждены, что Сабрина именно тот человек, который сможет довести сезон нашей основной команды до положительного завершения благодаря её опыту и умению преподавать в футболе, а также её амбициозности», — сказано в заявлении «Ингольштадта» в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Виттман возглавляла молодёжные команды «Ингольштадта», например команды U17 и U19. Кроме того, она занималась руководством отдела развития футбола в этом клубе.

Напомним, после 35 туров третьего немецкого дивизиона «Ингольштадт» набрал 49 очков и занимает 11-е место.