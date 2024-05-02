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«Милан» летом может приобрести нападающего «Астон Виллы» Уоткинса

«Милан» летом может приобрести нападающего «Астон Виллы» Уоткинса
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«Милан» летом намерен приобрести нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Милан» ищет нападающего, который заменит французского форварда Оливье Жиру в случае его ухода в «Лос-Анджелес». «Милан» считает, что может заинтересовать Уоткинса тем, что в клубе хорошо адаптируются и играют на высоком уровне англичане и игроки, перешедшие из АПЛ (например, Кристиан Пулишич, Фикайо Томори).

Однако учитывая интерес к игроку со стороны топ-клубов АПЛ, а также сумму, запрашиваемую «Астон Виллой» (около € 80 млн), переезд в Италию футболиста пока кажется маловероятным.

28-летний Уоткинс провёл 34 матча в чемпионате Англии — 2023/2024 и забил 19 голов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (21 гол) и полузащитнику «Челси» Коулу Палмеру (20 голов).

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