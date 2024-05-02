«Милан» летом может приобрести нападающего «Астон Виллы» Уоткинса

«Милан» летом намерен приобрести нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Милан» ищет нападающего, который заменит французского форварда Оливье Жиру в случае его ухода в «Лос-Анджелес». «Милан» считает, что может заинтересовать Уоткинса тем, что в клубе хорошо адаптируются и играют на высоком уровне англичане и игроки, перешедшие из АПЛ (например, Кристиан Пулишич, Фикайо Томори).

Однако учитывая интерес к игроку со стороны топ-клубов АПЛ, а также сумму, запрашиваемую «Астон Виллой» (около € 80 млн), переезд в Италию футболиста пока кажется маловероятным.

28-летний Уоткинс провёл 34 матча в чемпионате Англии — 2023/2024 и забил 19 голов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (21 гол) и полузащитнику «Челси» Коулу Палмеру (20 голов).