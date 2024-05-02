Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов

Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов
Аудио-версия:
Комментарии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после поражения «Ростова» в полуфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» высказалась о карьере главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    

«Шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И всё-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоялся сегодня, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте забил полузащитник Тигран Аванесян, точно пробивший по воротам после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны.

Материалы по теме
«Балтика» неожиданно обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android