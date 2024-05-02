Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после поражения «Ростова» в полуфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» высказалась о карьере главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И всё-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоялся сегодня, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте забил полузащитник Тигран Аванесян, точно пробивший по воротам после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны.