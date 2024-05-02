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В «Зените» прокомментировали ничью в кубковом матче с ЦСКА

В «Зените» прокомментировали ничью в кубковом матче с ЦСКА
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА, который завершился со счётом 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Игра была напряжённая, кубковая. Раунд со стоит из двух матчей, поэтому все комментарии после второй игры», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник Александр Ерохин.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

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