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В «Зените» прокомментировали ничью в кубковом матче с ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА, который завершился со счётом 1:1.

«Игра была напряжённая, кубковая. Раунд со стоит из двух матчей, поэтому все комментарии после второй игры», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник Александр Ерохин.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.