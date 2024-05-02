Ерохин — о матче с ЦСКА: ничья для «Зенита» сродни поражению

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1, а Ерохин стал автором единственного гола совей команды.

«На что рассчитывали в этом матче? О поражении речь вообще не идёт, ничья тоже для «Зенита» сродни поражению. Настраивались только на победу. Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Поэтому большую часть игры контролировали. Но, к сожалению, не так много создали моментов. В конце их немножко поддавили, но забили только один.

Всё в наших руках. Второй матч мы играем дома. Сегодня вираж нас поддерживал, и я уверен, что на домашнем стадионе поддержка будет больше. Будем стараться выложиться больше, чем на 100%», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.