«Манчестер Юнайтед» и другие клубы АПЛ летом поспорят за игрока «Галатасарая»

«Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Брайтон» интересуются игроком «Галатасарая» Барышем Йылмазом. Об этом сообщает HITC.

Сообщается, что клубы привлекла универсальность Йылмаза. У игрока нет определённого амплуа на поле: на протяжении всего сезона игрок выступал на позициях правого вингера, правого защитника, левого и центрального нападающего.

В Турции игрока сравнивают с футболистом мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который легко адаптируется к игре на любой позиции во благо нуждам команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Йылмаз принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.