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Чалов — о ничьей с «Зенитом»: такие игры обязаны доводить до победы

Чалов — о ничьей с «Зенитом»: такие игры обязаны доводить до победы
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал ничейный результат в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Непростая игра получилась. Было много борьбы, но думаю, что сегодня мы игру держали под контролем. Такие игры всё-таки обязаны доводить до победы. Не видел ещё момент с отменённым голом. Семак сказал, что «Зенит» был ближе к победе? Не знаю, у каждого своё мнение. Я думаю, что мы были ближе и острее, контролировали игру. Не могу сказать, что много моментов «Зенит» создал», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

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