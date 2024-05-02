Чалов — о ничьей с «Зенитом»: такие игры обязаны доводить до победы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал ничейный результат в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Непростая игра получилась. Было много борьбы, но думаю, что сегодня мы игру держали под контролем. Такие игры всё-таки обязаны доводить до победы. Не видел ещё момент с отменённым голом. Семак сказал, что «Зенит» был ближе к победе? Не знаю, у каждого своё мнение. Я думаю, что мы были ближе и острее, контролировали игру. Не могу сказать, что много моментов «Зенит» создал», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.