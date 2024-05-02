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Жозе Моуринью назвал фаворитов грядущего Евро

Жозе Моуринью назвал фаворитов грядущего Евро
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал главных претендентов на победу на грядущим чемпионате Европы.

«Португалия, Франция и Англия. Да, сюрпризы случаются. Но, глядя на качество и количество игроков этих команд, думаю, что Португалии едет на турнир, чтобы победить», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Данией и Словенией. Сборная Франции оказалась в одном квартете с Австрией, Нидерландами и Польшей. Португальская национальная команда сыграет с Чехией, Турцией и Грузией.

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома», которую он покинул в минувшем январе.

Евро-2024: итоговый список команд:

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