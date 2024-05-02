Чалов: нужно исправлять ошибки и готовиться ко второй игре с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал игру своей команды в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Сейчас сыграли неплохой матч, более дисциплинированно. Нужно исправлять ошибки и готовиться ко второй игре с «Зенитом». В таких играх всегда хочется играть — не надо находить какие-то внутренние эмоций и силы. Мы ради таких матчей и играем», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.