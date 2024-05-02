Роман Ротенберг: работа Семака в «Зените» — это образец для многих наставников

Главный тренер, заместитель председателя совета директоров хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал новость о продлении контракта Сергея Семака с «Зенитом», а также высказался о работе специалиста у руля сине-бело-голубых.

«Отличная новость из Петербурга о продлении контакта «Зенита» с Сергеем Семаком! Я много раз говорил, что мы внимательно следим за «Зенитом», лично стараюсь смотреть все матчи. Работа Сергея Семака — это образец для многих наставников. Именно так и нужно строить системные команды — идут годы, меняются поколения футболистов, а Семак раз за разом приводит команду к чемпионству.

Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера, в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция! И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его ещё четыре года подряд и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб всё равно идёт первым. Потрясающий результат!

Мы сейчас работаем в том же направлении. Верю, что и СКА скоро выйдет на такой же уровень и будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.