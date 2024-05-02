Чалов: у ЦСКА больше приоритет сейчас в Кубке? Думаю, что да

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» высказался о возможном выходе армейцев финал турнира, а также заявил, что выступления в Кубке являются приоритетом для команды. Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Одна игра, где может случиться, что угодно. Если выйдем в финал, там всё что угодно может случиться. В двух играх надо будет отдать все свои силы и стараться пройти дальше. У нас больше приоритет сейчас в Кубке? Думаю, что да.

Мы выходим играть в каждой игре и не важно, кто выходит против нас. Мы хотим побеждать. Атмосфера сегодня супер! Хочется чаще видеть большаков. Они нас гнали вперёд, спасибо им больше. Не видел пропущенный ещё мяч, но если это ошибка Торопа, ничего страшного. Мы все его поддерживаем. Он выдал хорошую игру», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.