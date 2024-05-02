«Марсель» — «Аталанта»: гости вышли вперёд

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречаются французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». Команды играют на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка открыл счёт в матче.

В 1/4 финала «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.

В другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».