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«Марсель» — «Аталанта»: гости вышли вперёд

«Марсель» — «Аталанта»: гости вышли вперёд
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречаются французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». Команды играют на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
2-й тайм
1 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 11'     1:1 Мбемба – 20'    

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка открыл счёт в матче.

В 1/4 финала «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.

В другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

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