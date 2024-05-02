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Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА показывает хорошую игру с «Зенитом»

Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА показывает хорошую игру с «Зенитом»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1) рассказал о причине, по которой армейцы удачно играют с сине-бело-голубыми.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Надо было забыть игру с «Балтикой» — неудачный матч. Готовились в обычном режиме. Забыли игру и готовились к «Зениту». Если думать о каждом поражении, это может сказаться на предстоящей игре.

Хорошие матчи с «Зенитом» в последние два года связываю с тем, что мы хорошая команда. «Зенит» — лидер нашего чемпионата: с ними всегда интересно играть в футбол.

Не видел момент с пропущенным голом. Может, чуть ошибся, но ничего страшного. Вся команда ошибается и все друг друга поддерживают», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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