Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА показывает хорошую игру с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1) рассказал о причине, по которой армейцы удачно играют с сине-бело-голубыми.

«Надо было забыть игру с «Балтикой» — неудачный матч. Готовились в обычном режиме. Забыли игру и готовились к «Зениту». Если думать о каждом поражении, это может сказаться на предстоящей игре.

Хорошие матчи с «Зенитом» в последние два года связываю с тем, что мы хорошая команда. «Зенит» — лидер нашего чемпионата: с ними всегда интересно играть в футбол.

Не видел момент с пропущенным голом. Может, чуть ошибся, но ничего страшного. Вся команда ошибается и все друг друга поддерживают», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.