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Защитник «Реала» Начо может стать одноклубником Месси — Sport.es

Защитник «Реала» Начо может стать одноклубником Месси — Sport.es
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Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес заинтересовал «Интер Майами», выступающий в чемпионате США. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Начо, ранее сообщивший руководству «сливочных», что не будет продлевать контракт, действующий до конца нынешнего сезона, видит МЛС в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что клубы из саудовской Аравии также заинтересованы в испанском защитнике, однако он не отдаёт предпочтение этим вариантам.

Напомним, в составе «Интер Майами» выступает ряд экс-игроков «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба.

В нынешнем сезоне Начо принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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