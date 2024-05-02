Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барриос: в этом сезоне у «Зенита» не самый простой путь

Барриос: в этом сезоне у «Зенита» не самый простой путь
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, чем обусловлены частые осечки сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

— Ментально мы готовы к тому, что потребуется очень много усилий в обоих турнирах. Команда, претендующая на чемпионство, по-другому не должна мыслить. Надо вкладывать то количество сил, которое требуется для достижения успешного результата. Сегодня был энергозатратный матч, но нужно восстановиться.

— В чём причина частых осечек «Зенита»?

— Что было, то прошло. Это часть нашего пути. Не вижу смысла много об этом рассуждать и думать. Все мысли о следующем матче с «Факелом». Да, в этом сезоне не самый простой путь, но мы сделаем всё, чтобы набрать три очка в Воронеже и побеждать во всех оставшихся матчах», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Барриос: ЦСКА воспользовался нашей ошибкой и смог забить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android