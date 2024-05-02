Барриос: в этом сезоне у «Зенита» не самый простой путь

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, чем обусловлены частые осечки сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

— Ментально мы готовы к тому, что потребуется очень много усилий в обоих турнирах. Команда, претендующая на чемпионство, по-другому не должна мыслить. Надо вкладывать то количество сил, которое требуется для достижения успешного результата. Сегодня был энергозатратный матч, но нужно восстановиться.

— В чём причина частых осечек «Зенита»?

— Что было, то прошло. Это часть нашего пути. Не вижу смысла много об этом рассуждать и думать. Все мысли о следующем матче с «Факелом». Да, в этом сезоне не самый простой путь, но мы сделаем всё, чтобы набрать три очка в Воронеже и побеждать во всех оставшихся матчах», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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