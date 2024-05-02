Полузащитник «Зенита» Барриос: ЦСКА воспользовался нашей ошибкой и смог забить

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал ничейный резльтат в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Домой возвращаемся с ощущением, что за спиной хорошая игра. У соперника был один момент — они воспользовались нашей ошибкой и смогли забить. Но мы отыгрались. В этой паре ещё ничего не решено. Сейчас все наши мысли о предстоящей игре в чемпионате, а потом мы как можно лучше подготовимся к ответной игре в Петербурге», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ерошов.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.