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Полузащитник «Зенита» Барриос ответил на вопрос, есть ли кризис в команде

Полузащитник «Зенита» Барриос ответил на вопрос, есть ли кризис в команде
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1) рассказал о том, считает ли он последние матчи сине-бело-голубых кризисом. До этого матча «Зенит» потерпел два поражения подряд в РПЛ.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Я бы не назвал происходящее кризисом. Это футбол. В нём сложно побеждать в каждом матче по ходу сезона. Надеюсь, допущенные осечки сыграют нам хорошую службу и помогут в оставшейся части сезона», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

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