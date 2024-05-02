«Рома» — «Байер»: Андрих укрепил преимущество гостей

В эти минуты проходит первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречаются римская «Рома» и леверкузенский «Байер». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте матча полузащитник Роберт Андрих укрепил преимущество гостей.

Ранее, на 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

На стадии 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (общ. 3:1). На аналогичной стадии «Байер» выбил «Вест Хэм» (3:1).

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