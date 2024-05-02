Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью с «Зенитом» первом финале Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Чего сегодня не хватило для победы? Ещё забитых мячей. Мы потеряли концентрацию, позволили сравнять счёт и должны были исправить ошибку. Но нужно отдать должное нашей команде — получился уверенный, боевой, характерный матч. После пропущенного гола у нас было ещё несколько хороших моментов. Например, эпизод, когда Аббос (Файзуллаев) мог увеличить преимущество», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.