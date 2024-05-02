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Пике: Венгер хотел подписать Месси, но у него не было никаких шансов

Пике: Венгер хотел подписать Месси, но у него не было никаких шансов
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Жерар Пике вспомнил, как в 2004 году его хотел подписать Арсен Венгер, на тот момент возглавлявший лондонский «Арсенал».

«Первым перешёл Сеск [Фабрегас]. Это было летом, за год до моего отъезда в «Манчестер Юнайтед». Затем Венгер хотел подписать меня. В то время «Арсенал» не хотел вступать в борьбу с «Барселоной», так как уже подписали Сеска.

Они пытались договориться с «Барселоной», но это заняло больше времени, чем мы были готовы ждать. Пришёл «Манчестер Юнайтед» и сказал: «Мы хотим тебя». Давайте примем решение прямо сейчас, и я решил отправиться туда.

Думаю, позже Арсен Венгер пытался подписать Месси, но у него не было шансов», — сказал Пике в эфире BBC Radio 5.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании:

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