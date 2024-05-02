Андрей Каряка: третье место в РПЛ — не потолок для «Динамо»

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка поделился мыслями об игре бело-голубых в нынешнем сезоне, а также высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Команда в целом оставляет очень приятное впечатление. В турнирной таблице «Динамо» идёт на третьем месте. Конечно, не всё получается, но игра бело-голубых смотрится неплохо. Разве что индивидуальные ошибки в обороне хотелось бы убрать.

Третье место для «Динамо» — это сейчас потолок? Нет. Была неудачная серия из трёх матчей, а так, вполне могли бы быть выше, потому что лидеры теряют очки. В этом плане чемпионат у нас непредсказуемый. Причём в нижней части таблицы тоже. А что касается борьбы за чемпионство, я давно не помню, чтобы в таблице была такая плотность. То же «Динамо» ещё имеет шансы на золото», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 26 сыгранных туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также имеющий в своём активе 50 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички заработали 47 очков.