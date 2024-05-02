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Тренер ЦСКА Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Почему в воротах сегодня был Тороп? Порой старые травмы и их последствия дают о себе знать — особенно после больших нагрузок. Такие воспалительные процессы проходят за пару дней, но именно сегодня Игорь не был готов на 100% стоять в воротах. Слава же отыграл этот матч хорошо. Пропущенный гол будем смотреть и анализировать — подача на Ерохина была сильной и точной, мяч просто прилетел прямо к его голове», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

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