«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Лиги конференций с «Брюгге»

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.
На пятой минуте итальянцы вышли вперёд: отличился нападающий «фиалок» Риккардо Соттиль с передачи форварда Николаса Гонсалеса. На 17-й минуте гости сравняли счёт в матче благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Ханс Ванакен. На 37-й минуте хозяева вновь вышли вперёд. Забил нападающий «Фиорентины» Андреа Белотти.
Во втором тайме (на 61-й минуте) гости оказались в меньшинстве из-за того, что с поля был удалён полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика, который получил две жёлтые карточки за три минуты. Однако спустя две минуты после удаления гости сравняли счёт: забил нападающий «Брюгге» Игор Тьяго с передачи защитника Йорне Спилерса. На 90+1-й минуте матча нападающий хозяев Мбала Н'Зола принёс «Фиорентине» победу в матче.
Ответный матч состоится 8 мая в 19:45 мск.
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