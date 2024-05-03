Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Лиги конференций с «Брюгге»

«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Лиги конференций с «Брюгге»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
3 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Соттиль – 5'     1:1 Ванакен – 17'     2:1 Белотти – 37'     2:2 Тьяго – 63'     3:2 Н'Зола – 90+1'    
Удаления: нет / Оньедика – 61'

На пятой минуте итальянцы вышли вперёд: отличился нападающий «фиалок» Риккардо Соттиль с передачи форварда Николаса Гонсалеса. На 17-й минуте гости сравняли счёт в матче благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Ханс Ванакен. На 37-й минуте хозяева вновь вышли вперёд. Забил нападающий «Фиорентины» Андреа Белотти.

Во втором тайме (на 61-й минуте) гости оказались в меньшинстве из-за того, что с поля был удалён полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика, который получил две жёлтые карточки за три минуты. Однако спустя две минуты после удаления гости сравняли счёт: забил нападающий «Брюгге» Игор Тьяго с передачи защитника Йорне Спилерса. На 90+1-й минуте матча нападающий хозяев Мбала Н'Зола принёс «Фиорентине» победу в матче.

Ответный матч состоится 8 мая в 19:45 мск.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Фото
Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал замужнюю журналистку после гола в матче ЛК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android