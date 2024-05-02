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Федотов прокомментировал возвращение Файзуллаева в ЦСКА из сборной Узбекистана U23

Федотов прокомментировал возвращение Файзуллаева в ЦСКА из сборной Узбекистана U23
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возвращение полузащитника Аббосбека Файзуллаева в расположение клуба из сборной Узбекистана U23. Ранее узбекская молодёжная национальная команда вышла в финал Кубка Азии и завоевала путёвку на Олимпиаду в Париже.

«Главную цель их команда выполнила — они впервые в истории вышли на Олимпийские игры, и это большое достижение узбекского футбола. Конечно, всем тренерам важны их футболисты, уезжающие в сборные. Но бывают ситуации, которые важны в том числе и для футболиста, поэтому находится компромисс. Мы заранее обговорили, что Аббос поможет команде с выходом на Олимпиаду и вернётся», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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