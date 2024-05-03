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Обамеянг: я мог бы заработать много денег в Саудовской Аравии, но мне важнее футбол

Обамеянг: я мог бы заработать много денег в Саудовской Аравии, но мне важнее футбол
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему не перешёл в клуб из Саудовской Аравии.

«Я мог бы заработать много денег в Саудовской Аравии, как Садио Мане, Карим Бензема или другие. У меня был шанс. Поступило предложение. Как и каждое лето, я оценивал ситуацию со своим отцом и говорил себе: «нет, это не я».

Конечно, эти деньги заманчивы, из Саудовской Аравии или откуда-либо ещё. Но, прежде всего, футбол — это то, что у меня в сердце, и я не хочу испытывать никаких угрызений совести. Я бы предпочел принять вызов, пусть и рискованный, но чтобы иметь возможность играть в футбол на высоком уровне» — приводит слова Обамеянга AS.

Напомним, в нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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