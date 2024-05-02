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«Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть «Марсель» в первом полуфинальном матче ЛЕ

«Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть «Марсель» в первом полуфинальном матче ЛЕ
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Сегодня, 2 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 11'     1:1 Мбемба – 20'    

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка вывел свою команду вперёд. На 20-й минуте защитник «Марселя» Шансель Мбемба сравнял счёт.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

Ответный полуфинальный матч между «Аталантой» и «Марселес» состоится 9 мая. Встреча пройдёт в Италии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, в другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

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