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«Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть «Марсель» в первом полуфинальном матче ЛЕ

Сегодня, 2 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка вывел свою команду вперёд. На 20-й минуте защитник «Марселя» Шансель Мбемба сравнял счёт.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

Ответный полуфинальный матч между «Аталантой» и «Марселес» состоится 9 мая. Встреча пройдёт в Италии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, в другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».