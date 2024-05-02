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«Байер» на выезде уверенно обыграл «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречались римская «Рома» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте счёт в матче открыл хавбек «Байера» Флориан Вирц. На 73-й минуте матча полузащитник Роберт Андрих укрепил преимущество гостей.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

На стадии 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (общ. 3:1). На аналогичной стадии «Байер» выбил «Вест Хэм» (3:1).

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