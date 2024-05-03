«Астон Вилла» дома уступила «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Лиги конференций

Завершился первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором встречались «Астон Вилла» и «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч завершился победой гостей со счётом 4:2.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Айюб Эль-Кааби. На 29-й минуте он оформил дубль. На 45+1-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс отыграл один мяч. На 52-й минуте нападающий Мусса Диаби сравнял счёт в матче. На 56-й минуте Айюб Эль-Кааби оформил хет-трик. На 67-й минуте полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе укрепил преимущество своей команды.

Ответная игра между командами состоится 9 мая. Эта встреча пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции.

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