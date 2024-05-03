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Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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«Байер» продлил серию без поражений до 47 матчей

«Байер» продлил серию без поражений до 47 матчей
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Победная игра «Байера» в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Ромой» (0:2) стала 47 беспроигрышным матчем леверкузенского клуба в нынешнем сезоне.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 28'     0:2 Андрих – 73'    

В сезоне-2023/2024 подопечные Хаби Алонсо 39 раз побеждали свои соперников и 8 раз играли вничью.

При этом в предыдущих трёх матчах во всех турнирах «Байер» играл вничью: в Лиге Европе с «Вест Хэмом» (1:1), а также в матчах чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

Ближайший матч «Байера» пройдёт в 32-м туре Бундеслиги, где он встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Эта игра состоится 5 мая и пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Ответный матч с «Ромой» состоится 9 мая.

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