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Андрей Каряка назвал лидера московского «Динамо»

Андрей Каряка назвал лидера московского «Динамо»
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Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лидером команды.

«Есть ли в «Динамо» яркий лидер? Сейчас радует игра Тюкавина. Он лидер на поле», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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