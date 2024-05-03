Ибрагимович: было непросто завершить карьеру из-за моего эго. Думаю, я всё ещё лучший

Бывший нападающий «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о своём решении завершить карьеру футболиста.

«Я в порядке, жизнь хороша, жизнь относится ко мне хорошо. Очевидно, что я перестал играть в футбол восемь месяцев назад, теперь у меня другая жизнь. Я принял прекращение игры в футбол, что было непросто из-за моего эго, из-за того, что я думаю о себе.

Думаю, что я лучший, я всё ещё лучший, я мог бы продолжать, но я решил остановиться. Почему? Потому что я хочу хорошей жизни для своей семьи. Я хотел иметь возможность заниматься со своими сыновьями, потому что, как мне казалось, я не смогу из-за проблем с коленом. Я смирился с этим, наступил момент, когда я сказал: «Все в порядке, отпусти это и начни новую главу в своей жизни», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на подкаст ABTalks.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».